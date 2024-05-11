В результате акций неповиновения в Ереване число задержанных достигло 48
14:41, 11 Май 2024
11 мая различными подразделениями полиции были задержаны 48 участников протестов.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей полиции МВД.
Ранее в полиции отметили, что граждане были задержаны на основании статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях РА (невыполнение законного требования сотрудников полиции или сотрудников полицейских войск).
В Ереване продолжаются акции неповиновения движения "Тавуш во имя Родины". Граждане перекрыли ряд улиц в Ереване.
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