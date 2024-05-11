Министры ИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по открытым вопросам
10-11 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Алматы (Казахстан).
Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Армения.
Министры приветствовали прогресс в демаркации границ и достигнутые в этом направлении договоренности.
Министры и их делегации продолжили обсуждение проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, где еще есть разногласия.
В ходе визита министры встретились отдельно и в двустороннем формате с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм