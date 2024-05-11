Министры ИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

10-11 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Алматы (Казахстан).

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Армения.

Министры приветствовали прогресс в демаркации границ и достигнутые в этом направлении договоренности.

Министры и их делегации продолжили обсуждение проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, где еще есть разногласия.

В ходе визита министры встретились отдельно и в двустороннем формате с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.