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Министры ИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

Министры ИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

10-11 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Алматы (Казахстан).

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел  Республики Армения.

Министры приветствовали прогресс в демаркации границ и достигнутые в этом направлении договоренности.

Министры и их делегации продолжили обсуждение проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, где еще есть разногласия.

В ходе визита министры встретились отдельно и в двустороннем формате с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.


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