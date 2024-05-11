Демократический регресс в Грузии беспокоит США. Джейк Салливан

США глубоко обеспокоены упадком демократии в Грузии. По мнению Вашингтона, у Тбилиси есть выбор: либо поддержать законопроект об «иностранных агентах» —«по-кремлевски», либо поддержать евроатлантические устремления народа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Times of India со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

«Мы глубоко обеспокоены упадком демократии в Грузии», — написал Джейк Салливан в X.

"Грузинские парламентарии стоят перед ответственным выбором: поддержать евроатлантические устремления грузинского народа или принять закон об иностранных агентах —кремлевского типа, который противоречит демократическим ценностям", - отметил он.

"Штаты поддерживают грузинский народ", - добавил Салливан.