В ближайшие дни в республике станет прохладнее на 4-6 градусов

Днем 11 мая, с 12-16 мая, в Ереване ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах города - сильные, возможен также град, во время гроз - усиление ветра со скоростью 16-20 м/с.

Об этом Арменпресс сообщилив Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерстваокружающей среды Республики Армения, отметив, что днем ​​13-14 мая температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов.

На территории республики во второй половине дня 11 мая, 12-16 мая в большинстве регионов временами ожидаются дождь и гроза, местами —интенсивные, в некоторых регионах возможен также град. Ветер юго-западный: 3-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 18-23 м/с.