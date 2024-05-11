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Никол Пашинян посетил Армавирскую область

Никол Пашинян посетил Армавирскую область

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Армавирскую область.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

Никол Пашинян сначала побывал в основной школе №7 имени Ерванда Отяна в Эчмиадзине.

"В этом году я во второй раз посетил недавно построенную гимназию начальной школы №7 имени Ерванда Отяна в Эчмиадзине, где были проведены работы по устранению зафиксированных дефектов", - написал Пашинян.

Следующая остановка премьер-министра была в поселке Артимет общины Аракс, где он ознакомился с завершением строительства спортзала средней школы имени Жоры Акопяна.

"Недостатки, зафиксированные в прошлый раз, устранены", - написал глава правительства.

Пашинян также совершил внеплановую остановку в поселке Гай, встретился с местными жителями и выслушал их опасения.

Рабочий визит премьер-министра в Армавирскую область продолжается.

 


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