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Представители ЗПЧ посещают задержанных в отделениях полиции

Представители ЗПЧ посещают задержанных в отделениях полиции

Согласно поручению омбудсмена РА Анаит Манасян, сотрудники ЗПЧ продолжают работать в чрезвычайном режиме из-за происходящих в республике протестов и собраний.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил отдел по связям с общественностью аппарата ЗПЧ.

«Мониторинг СМИ и социальных платформ, а также анализ обращений, поступающих сотрудникам ЗПЧ, продолжается.

По поступившей информации, задержана группа людей, участвовавших в протестах. По заданию ЗПЧ, представители аппарата  выехали в отделения полиции, чтобы посетить задержанных и на месте ознакомиться с обеспечением их прав", - говорится в сообщении.

ЗПЧ еще раз призывает компетентные государственные органы, а также организаторов и участников митинга обеспечить мирное протекание митинга и соблюдать существующие правовые нормы в этой сфере.

Телефоны горячей линии Защитника прав человека: 116 и (096) 116100.

 


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