В Алматы продолжаются переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
12:18, 11 Май 2024
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 мая продолжат переговоры по мирному договору.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД Казахстана.
"Сегодня переговоры между азербайджанской и армянской сторонами продолжаются", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.
Встреча делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана началась 10 мая в Алматы.
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