Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе

Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

Подчеркивается, что это решение приняли еще на заседании в четверг.

Кроме того, министры подтвердили мандат переговорщиков для продолжения контактов с целью заключения сделки о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Операция в Рафахе продолжается на фоне угроз из Белого дома прекратить поставки оружия Израилю из-за несогласия США и других стран, а также ООН с целесообразностью ее проведения.