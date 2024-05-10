Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (далее – Министерство) объявляет о запуске всеармянского конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении» для 2024 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, целями конкурса являются:

развивать инновационное мышление молодежи,

вовлечь молодежь в процессы решения проблем социально-экономического развития Республики Армения,

содействовать научно-техническим разработкам и гражданским инициативам по реализации инновационных проектов.

В конкурсе могут принять участие молодые люди или авторские коллективы в возрасте от 16 до 35 лет из Армении и Диаспоры.

Из представленных на конкурс идей, конкурсная комиссия выберет 5 лучших идей, которым будет вручено денежное вознаграждение - по 500 000 драмов каждому проекту.

Конкурсная комиссия отдаст предпочтение идеям, которые:

имеют прикладное значение,

обеспечат компонент продолжительности представленных идей,

имеют компонент общественного участия.

Конкурс проводится в следующие этапы:

прием заявок и оценка предварительно отобранных заявок конкурсной комиссией,

экспертная оценка заявок экспертами посредством презентации,

подведение итогов конкурса и награждение победителей в каждой номинации.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

Физико-математические науки (в частности : математика, физика, механика, астрономия, электроника, микро- и наноэлектроника), Информационные технологии и искусственный интеллект (в частности : робототехнические системы), Педагогические технологии (в частности : педагогические, исторические, филологические и психологические науки), Системы военной безопасности (в частности : военные, технические науки), Зеленая экономика и технологии (в частности : биологические, сельскохозяйственные, химические науки, возобновляемая и альтернативная энергетика, материаловедение).

Заявки необходимо отправить на адрес эл. почты anush.mkhitaryan@escs.am , согласно формату, в разделе «ТЕМА» указав номинацию конкурса.

Заявки от диаспоры принимаются на русском или английском языке согласно формату.

Заявки принимаются с 10 мая 2024 г. по 10 июля 2024 г. включительно .

ВНИМАНИЕ!: Заявки, поданные после срока, указанного в данном объявлении, не будут рассматриваться.

Контактные телефоны для дополнительной информации: +374 10 599 643 и +374 10 599 642.