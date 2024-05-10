В первом квартале 2024 года объем грузоперевозок в Армении снизился

В первом квартале 2024 года общий объем грузоперевозок в Армении снизился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 млн 437,1 тыс тонн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Статистический комитет Армении.

В марте текущего года перевезено 1 млн 261,6 тыс тонн грузов, что на 6,4% выше показателя февраля, но на 17,2% меньше аналогичного результата прошлого года.

По сравнению с январем-мартом 2023 года объем железнодорожных перевозок за аналогичный период текущего года существенно сократился - на 62,5%. За указанный период данным транспортом было перевезено 287,5 тыс тонн грузов, из них в марте - 109,8 тыс тонн. Это на 6,6% выше показателя февраля текущего года, но на 59,2% меньше объема марта прошлого года.

В первом квартале текущего года объем авиагрузоперевозок увеличился на 20,3% (в показатели также включены грузоперевозки, осуществляемые авиакомпаниями других стран), достигнув 8,9 тыс тонн, из них в марте - 3,6 тыс тонн. В месячном исчислении показатель рост по сравнению с февралем составил 24,1%, а с мартом 2023 года - на 28,6%.

Объем автомобильных грузоперевозок в первом квартале текущего года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 млн 481,5 тыс тонн. Из этого объема в марте было перевезено 948,1 тыс тонн. Это на 10,5% выше февральского результата, но на 12,1% ниже мартовского результата прошлого года.

Объем грузоперевозок, осуществленных автомобильным транспортом в первом квартале текущего года, на 2,8% меньше показателя аналогичного периода 2023 года - 659,2 тыс тонн. В марте было перевезено 200,1 тыс тонн грузов. Это в 2,2 раза выше, чем в феврале этого года и на 16,1% выше, чем в марте прошлого года.