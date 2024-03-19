Предстоящие на 11 мая мероприятия
17:46, Май 10, 2024
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- 19:20 Продолжаются дискуссии о предоставлении Армении средств из Европейского фонда мира: посол ЕС
- 19:06 Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы
- 18:44 Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ
- 18:41 Начался этап приема заявок на конкурс «100 идей для Армении» 2024
- 18:10 В первом квартале 2024 года объем грузоперевозок в Армении снизился
- 17:57 ЕС поддерживает процессы мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: посол Марагос
- 17:46 Предстоящие на 11 мая мероприятия
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- 17:26 Шотландия может добиться независимости в течение пяти лет: первый министр Шотландии
- 17:16 Министры культуры Армении и Испании обсудили перспективы сотрудничества
- 17:04 Леса, водно-болотные угодья и ландшафты в Армении будут восстановлены при поддержке Всемирного банка
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- 14:45 В Алматы проходит встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана
- 14:19 В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди с грозами, температура воздуха понизится
- 14:06 Армения и Испания подписали Меморандум о сотрудничестве в области спорта
- 13:59 Украина может мобилизовать от 10 до 20 000 заключенных
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