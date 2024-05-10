Шотландия может добиться независимости в течение пяти лет: первый министр Шотландии

Новый первый министр Шотландии Джон Суини считает, что регион может добиться независимости и выйти из состава Великобритании в течение пяти лет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП), выступающую за независимость от Британии.

"Я думаю, что независимости можно достичь в эти сроки, потому что аргументы в её пользу убедительны", - заявил Суини телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о возможности отделения Шотландии от Соединённого Королевства в течение пяти лет.

По словам политика, две крупнейшие проблемы Шотландии - кризис роста стоимости жизни и негативное влияние Brexit – стали результатом "плохих решений", принятых британским правительством. Они наносят региону "тяжёлый экономический и социальный ущерб", и независимость от Великобритании станет "ответом" для решения этих проблем, добавил Суини.

При этом в четверг сообщалось, что новый первый министр Шотландии упразднил должность министра по вопросам независимости.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.