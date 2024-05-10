Южная Корея может разместить спецназ на границе с КНДР

Власти Республики Корея рассматривают возможность разместить отряды сил специального назначения в приграничной демилитаризованной зоне в качестве меры по укреплению безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

После отказа от межкорейского соглашения по снижению напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года КНДР стала восстанавливать посты охраны на границе, разрушенные в соответствии с договоренностями. Как указывает Рёнхап, Пхеньян фактически отремонтировал объекты.

В ответ в качестве меры по укреплению безопасности Южная Корея планирует задействовать спецназ в районах рядом с ее сторожевыми пунктами, поскольку восстановление бетонных сооружений на них займет "значительное время".

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

В соответствии с соглашением от 19 сентября 2018 года стороны разрушили или разоружили 11 пунктов охраны внутри демилитаризованной зоны. 27 ноября южнокорейские военные сообщили, что КНДР занимается восстановлением постов. Тогда министерство обороны заявляло, что южнокорейские посты были уничтожены пять лет назад и были на тот момент непригодны для использования.