Президент Армении встретился с мэром Лос-Анджелеса Карен Басс

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках рабочего визита в Калифорнию встретился с мэром Лос-Анджелеса Карен Басс.

Как передает “Арменпресс”, обтом сообщили в Аппарате президента Армении. Карен Басс, приняв Ваагна Хачатуряна, подчеркнула: “Лос-Анджелес как город-побратим Еревана, поддерживает Армению и продолжит обеспечивать благополучие армян, проживающих в Лос-Анджелесе, оказывая им необходимую поддержку для процветания. Соединенные Штаты и Армения имеют прочные отношения, основанные на общих ценностях и приверженности демократическому процессу, и мы ожидаем продолжения и прочного сотрудничества с Арменией и армянским народом”.

Выразив благодарность за теплый прием и слова, президент Ваагн Хачатурян отметил:

“В Армении особое отношение к Калифорнии и Лос-Анджелесу, во-первых, по той простой причине, что в Вашем штате и, в частности, в Лос-Анджелесе находится одна из крупнейших армянских общин США, также и в связи с рядом экономических реалий. Учитывая, что в последние годы сфера информационных технологий приобрела значительную роль в экономике Армении, и в этом плане одним из наших приоритетов является расширение сотрудничества с крупными представителями ИТ-сферы, действующими в калифорнийской Силиконовой долине, и продвижение их представительств в Армении. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Вас, также и высшее руководство Соединенных Штатов за поддержку, которую американская сторона оказывает Армении в последнее время, в это трудное для нашего государства время. Я тоже уверен, и надеюсь, что наша встреча станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития эффективного сотрудничества между нашими странами”.

Стороны коснулись возможностей и путей применения лучшего американского опыта в Армении в рамках реформ, проводимых в органах местного самоуправления и общинных инфраструктурах. В связи с этим присутствующий на встрече председатель Городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян отметил целесообразность реализации совместных программ обмена опытом и переподготовки сотрудников мэрий Лос-Анджелеса и Еревана, а также важность стимулирования начала необходимых шагов в этом направлении.

Состоялся обмен мнениями о перспективе открытия прямых рейсов между Соединенными Штатами и Арменией и, в частности, реализации такой возможности по направлению Лос-Анджелес-Ереван.

Также были затронуты региональные события, в связи с чем, президент Ваагн Хачатурян подтвердил твердую позицию Армении в отношении решения проблем с соседями путем мирных переговоров, в рамках основополагающих международных прав и норм, а также принципов мирного сосуществования.

“В основе реализации внешней политики Армении лежит необходимая политическая воля к достижению мира”, - подчеркнул президент.

Была достигнута договоренность о содействии процессу расширения сотрудничества между двумя странами.