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В Алматы проходит встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана

В Алматы проходит встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана

В Алматы началась встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении. 

Ранее двусторонние переговоры провели главы МИД Армении и Азербайджана.


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