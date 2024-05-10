В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди с грозами, температура воздуха понизится

Вечером 10 мая, с 11 по 15 мая ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах Еревана - сильные, возможен и град, во время грозы - усиление ветра до скорости 17-20 м/с.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 13, 14 мая температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов.

Днем 10 мая, с 11 по 15 мая, в большинстве района ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах -сильные, возможен и град.