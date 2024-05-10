Украина может мобилизовать от 10 до 20 000 заключенных

Как передает “Арменпресс”, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью Украинской службе BBC, что в вооруженные силы страны может быть мобилизовано от 10 до 20 000 заключенных.

Об этом он заявил сразу после того, как Верховная Рада приняла закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий осужденных.

Корреспонденты BBC попросили Малюську прокомментировать тот факт, что раньше только российские власти отправляли заключенных на фронт.

“Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует. Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто “мясо” ”, - ответил министр.

По данным СМИ, мобилизация заключенных в России была добровольной. Русская служба BBC сообщила, что на начальном этапе боевых действий заключенным предложили сражаться в течение шести месяцев, после чего предполагалось, что они будут помилованы и освобождены. В дальнейшем осужденные начали заключать договоры с Минобороны России до окончания боевых действий и без помилования, только с условно-досрочным освобождением.

Министр юстиции Украины предположил, что из украинских тюрем можно мобилизовать десять-двадцать тысяч человек и не больше.

“Вопрос в подходах. Я говорю - цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная”, - сказал Малюська.

Он добавил, что многое будет зависеть и от военно-медицинских комиссий.

Закон, принятый Радой, запрещает мобилизацию лиц, лишенных свободы за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также преступления против национальной безопасности.

Ограничения также распространяются на должностных лиц, осужденных за коррупцию. Однако в окончательной редакции закона условно-досрочное освобождение для службы в Вооруженных силах Украины было разрешено лицам, совершившим непредумышленное убийство (за исключением тех, кто совершил такое преступление в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков).

Мобилизация заключенных возможна только по решению суда и должна быть добровольным решением лица с согласия командира воинской части. Заключенный должен быть пригоден для службы в Вооруженных силах Украины с учетом его психического состояния и состояния здоровья. По истечении срока его наказания должно оставаться не более трех лет.