В Алматы состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Казахстана
13:31, 10 Май 2024
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая в Алматы встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает МИД РА.
Министры с удовлетворением отметили динамику развития политического диалога высокого уровня между Арменией и Казахстаном. В продолжение обсуждений, состоявшихся во время визита президента Казахстана в Ереван в апреле, здесь также были обсуждены вопросы двусторонней повестки.
Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.
Были рассмотрены и вопросы развития региональных экономических и транспортных коммуникаций.
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