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В Иране проходит второй тур парламентских выборов

В Иране проходит второй тур парламентских выборов

В Иране начался второй тур парламентских выборов, в ходе которого за оставшиеся 45 мест в Меджлисе поборятся 90 кандидатов. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на агентство Tasnim. 

Выборы проходят в 22 избирательных округах, где кандидатам не удалось получить большинство в первом туре выборов, состоявшемся 1 марта. 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал сразу после открытия избирательных участков, заявив, что второй тур выборов так же важен, как и первый, и проведение выборов является «национальным долгом» всех иранцев. 

Второй тур выборов проходит в 15 округах, включая и Тегеран, где борются 32 кандидата. 

На выборах 1 марта за 290 мест в Меджлисе Ирана боролись более 15 000 кандидатов.


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