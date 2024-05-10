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Россия сообщила об атаках беспилотников на ряд российских областей

Россия сообщила об атаках беспилотников на ряд российских областей

Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 5 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Брянской, Московской и Белгородской областей. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

“Пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ”, - отметили в ведомстве. 

Согласно сообщению, в воздушном пространстве Брянской области уничтожено 3 БПЛА, по одному в воздушном пространстве Московской и Белгородской областей. 

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что ночью было совершено нападение на село Теткино Глушковского района. Три дома были сожжены после сброса взрывных устройств с вертолетов и атак дронов-камикадзе. Пожары были потушены. Никто из жителей не пострадал. 

В ночь на 9 мая в результате авиаудара в Белгороде, по словам губернатора, пострадали 11 человек, повреждено 26 многоквартирных домов, 53 автомобиля, а также газопровод. 

Руская служба BBC, со ссылкой на российские источники сообщает, что в ночь на 10 мая украинские удары повредили нефтеперерабатывающий завод под Калугой, где вспыхнул крупный пожар. О пожаре сообщили и власти Калуги, отметив, что на территории завода упал БПЛА.


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