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Армения передала Германии человека, объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах

Армения передала Германии человека, объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах

Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Федеративной Республики Германия. Лицо, обвиняемое в совершении мошенничества в особо крупных размерах, было передано компетентным органам ФРГ. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Генеральная прокуратура РА, подчеркивая, что в рамках обсуждения с немецкой стороной ходатайства проводилось сотрудничество и через Агентство уголовного правосудия Европейского союза (Euracast).


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