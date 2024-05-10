Армения передала Германии человека, объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах

Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Федеративной Республики Германия. Лицо, обвиняемое в совершении мошенничества в особо крупных размерах, было передано компетентным органам ФРГ.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Генеральная прокуратура РА, подчеркивая, что в рамках обсуждения с немецкой стороной ходатайства проводилось сотрудничество и через Агентство уголовного правосудия Европейского союза (Euracast).