Премия “Аврора” вручена конголезскому врачу и правозащитнику Денису Муквеге

Восьмая премия Всемирной гуманитарной инициативы “Аврора” присуждена правозащитнику, гинекологу, доктору медицины Денису Муквеге из Демократической Республики Конго.

“Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение инициативы “Аврора”. В условиях растущей потребности в финансировании гуманитарных нужд во всем мире премия “Аврора” в размере $1 миллиона направляется ​​на содействие людям, занимающимся гуманитарной деятельностью в своих сообществах.

Деннис Муквеге - председатель больницы и Фонда “Панзи” в Конго, который он основал в 1999 году с целью решения системной проблемы материнского здоровья и материнской смертности. В условиях продолжающегося конфликта и медицинских потребностей, связанных с войной, больница стала одним из ведущих центров лечения жертв сексуального насилия.

После трехчасового закрытого обсуждения отборочная комиссия премии “Аврора” опубликовала свое решение, воздав должное доктору Муквеге за его смелую работу и преданность делу защиты прав человека. Он получит премию в размере 1 000 000 долларов и уникальную возможность продолжить цепочку пожертвований, поддерживая общественных лидеров, которые помогают нуждающимся людям.

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