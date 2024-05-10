“Ереванский бестселлер”: лидирует книга “У монахов есть свои тайны”: армянская литература, апрель, 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за апрель.

На первом месте книга Рубена Есаяна “У монахов есть свои тайны”. Действие книги происходит в США, но герои книги - молодые армяне, которые приехали на учебу и живут в одном доме. В этом городе существует монашеская община, с которой и пересекаются пути молодых людей.

На втором месте книга Норайра Саркисяна “Третья из республик”. В романе дана психологическая картина периода независимости Армении после первой Арцахской войны, выраженная в человеческих отношениях обычных людей.

Третья из Республик - это та, о которой мечтали веками, чрезвычайно дорогая и близкая, но иногда и настолько далекая, что кажется мифом.

На третьем месте “Дом дисциплинированных людей” Степана Хзртяна. 2088 год. В Армении почти полвека как установилась система управления, заменившая политический хаос, царивший в конце 2020-х под названием демократии. Приняв таинственное приглашение, преподаватель “Истории армянской государственной мысли” Карине Бакунц приходит в Дом дисциплинированных людей, где в сопровождении пригласившего раскрывает секреты этого необычного органа государственного управления.

На четвертом месте Нарек Космос со сборником “Спустя 48”. Это первый изданный сборник произведений автора песен, автора-исполнителя и поэта Нарека Космоса.

На пятом месте книга Александра Саркисяна “Неизвестные тропы жизни”. Это история о мальчике, который получил богатство, но потеряет предавшего его друга. Однако он понял, что истинное богатство в самопознании и открытии неизведанных возможностей жизни. В книге множество интриг и приключений, она погружает читателя в захватывающий мир неожиданных поворотов судьбы.

На шестом месте “Шела” Григора Кешишяна. В романе рассказана безнадежная история любви молодого армянина и еврейки в Бейруте 1940-х годов и встреча с прошлым, спустя десятилетия. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

На седьмом месте «Встреча с прошлым» Григора Кешишяна. В сборнике советского армянского писателя Григора Кешишяна «Встреча с прошлым», переехавшего из Ливана в Армению, рассказы и роман «Завещание», который был очень известен и популярен. История об армянских детях, волею судьбы оказавшихся в США, которые спустя десятилетия возвращаются в Армению, чтобы воссоединиться здесь со своей семьей. В сборник и рассказ об известном художнике Гарзу. Объединяет все эти произведения идея противостояния прошлому.

На восьмом месте “Черная пантера 2”. Это роман об Арцахских войнах и о тех днях и событиях, начиная с 1996 по 10 января 2024 года. Автор высказывает свое мнение, почему мы проиграли последнюю войну, и, самое главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Роман-письмо всему армянству, послание, адресованное всем армянам.

На девятом месте “Арташес” Айка Хачатряна. В романе изложены исторические события в языческой Армении первой половины II в. до н. э., в период Арташесидов. Рассказывается об основании столицы Арташата, о дружбе царя Арташеса I доброго и карфагенского полководца Ганнибала и о выходе Армении на путь международного признания.

На десятом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).