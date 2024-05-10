На международном шахматном турнире в Дубае были разыграны партии 6-го тура
09:55, 10 Май 2024
Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на Dubai Police Global CHESS Challenge.
Как передает “Арменпресс”, в 6-м туре турнира Masters очки разделили Айк Мартиросян, Шант Саркисян и Эрик Гаспарян, поражение потерпел Самвел Тер-Саакян, победу праздновал Овик Айрапетян.
Сейчас у Шанта Саркисяна и Айка Мартиросяна по 4 очка, у Самвела Тер-Саакяна и Эрика Гаспаряна по 3,5 очка.
Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая и завершится 13 мая.
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