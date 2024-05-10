На международном шахматном турнире в Дубае были разыграны партии 6-го тура

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на Dubai Police Global CHESS Challenge.

Как передает “Арменпресс”, в 6-м туре турнира Masters очки разделили Айк Мартиросян, Шант Саркисян и Эрик Гаспарян, поражение потерпел Самвел Тер-Саакян, победу праздновал Овик Айрапетян.

Сейчас у Шанта Саркисяна и Айка Мартиросяна по 4 очка, у Самвела Тер-Саакяна и Эрика Гаспаряна по 3,5 очка.

Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая и завершится 13 мая.