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На международном шахматном турнире в Дубае были разыграны партии 6-го тура

На международном шахматном турнире в Дубае были разыграны партии 6-го тура

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на Dubai Police Global CHESS Challenge. 

Как передает “Арменпресс”, в 6-м туре турнира Masters очки разделили Айк Мартиросян, Шант Саркисян и Эрик Гаспарян, поражение потерпел Самвел Тер-Саакян, победу праздновал Овик Айрапетян. 

Сейчас у Шанта Саркисяна и Айка Мартиросяна по 4 очка, у Самвела Тер-Саакяна и Эрика Гаспаряна по 3,5 очка. 

Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая и завершится 13 мая.


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