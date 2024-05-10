Европейские индексы - 09-05-24
МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.02% и составил 18686.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 8187.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 8381.35 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1176.30 пункта.
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