Европейские индексы - 09-05-24

МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.02% и составил 18686.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 8187.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 8381.35 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1176.30 пункта.