Группа “Ладанива”, представляющая Армению на конкурсе “Евровидение-2024” вышла в финальный этап

Группа “Ладанива”, представляющая Армению на конкурсе песни “Евровидение-2024”, выступив во второй день полуфинала, вышла в финал, который состоится 11 мая.

Как передает “Арменпресс”, второй день полуфинала конкурса состоялся 9 мая в шведском городе Мальмё. Он транслировался в прямом эфире Общественного телевидения.

Помимо Армении, второй день полуфинала преодолели певцы,представляющие Латвию, Австрию, Нидерланды, Норвегию, Израиль, Грецию, Эстонию, Швейцарию и Грузию.

Франция, Италия и Испания в числе стран-основателей конкурса, они механически проходят в финал, без предварительных выступлений.

Группу “Ладанива” основали Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные участники группы менялись. Музыку к песне “Жако” написал Луи Томас, слова - Жаклин Багдасарян. Группа представляет культуры разных стран, благодаря чему ее полюбили и признали во Франции, Армении и в других странах. Они исполняют армянскую, балканскую, африканскую, сербскую и другую музыку. Артисты считают, что в искусстве и музыке не должно быть границ.