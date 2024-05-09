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Эстония разорвет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования

Эстония разорвет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования

Власти Эстонии приняли решение расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, подписанное с Россией в 1994 году.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Postimees.

"9 мая правительство приняло решение о расторжении договора о сотрудничестве в области образования, подписанного между Эстонией и Россией в 1994 году", - сообщает издание.

Отмечалось, что расторжение соглашения связано с конфликтом на Украине.

 

 


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