Анонс мероприятий на 10 мая
16:49, Май 09, 2024
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: marketing@armenpress.am
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:25 Эстония разорвет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
- 16:49 Анонс мероприятий на 10 мая
- 16:25 Режиссер Дживан Аветисян стал членом Европейской киноакадемии
- 16:05 В МВД опровергли, что в Абовяне полиция препятствовала шествиюна митинг в Ереване
- 15:55 Посол США почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны
- 15:17 В Гюмри почтили память бессмертных героев борьбы с фашизмом
- 14:57 Пашинян и Путин согласовали этот вопрос. Песков —о выводе военных РФ из разных районов РА
- 14:01 СК призывает участников акций соблюдать требования закона о свободе собраний
- 13:47 Уголовное преследование возбуждено против 16 участников протестов. 9 человек арестованы
- 13:00 По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов арестованы 2 участника протестов
- 12:10 Победа во Второй мировой войне — это также заслуга наших самоотверженных соотечественников. Авинян
- 11:51 Будут выведены пограничные и военные посты РФ, дислоцированные в РА в ходе 44-дневной войны и после
- 11:29 Впервые в Ереване — музыковед, популяризатор классической музыки Михаил Казиник
- 11:19 Полиция призывает участников и организаторов митинга воздержаться от нарушений общественного порядка
- 11:04 Европейские индексы - 08-05-24
- 11:03 Американские индексы - 08-05-24
- 11:02 Цены на драгоценные металлы - 08-05-24
- 11:00 Цены на нефть выросли - 08-05-24
- 10:55 Пресс-секретарь премьер-министра опровергла приписываемые ейзаявления в фейковом Telegram-канале
- 10:37 Высшее руководство РА почтило память павших в борьбе с фашизмом и за государственность Армении
- 09:48 В достижении победы неоценима роль армянского народа. Послание Никола Пашиняна к 9 мая
- 00:10 Состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 08.05-21:52 Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян»
- 08.05-21:46 Президент Армении встретился с представителями армянской общины Сан- Франциско и соседних общин
- 08.05-21:42 Брюссель согласился направить 3 млрд евро из замороженных российских активов на помощь Украине
09:49, 08.05.2024
2135 просмотров Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”
09:15, 02.05.2024
1343 просмотров Армения на всех платформах должна настаивать на повестке Гранады: о предстоящей в Алматы встрече Мирзоян-Байрамов
17:12, 07.05.2024
1334 просмотров ОДКБ хотела прийти в Армению не в качестве союзника, а в качестве миротворца: Никол Пашинян
16:24, 04.05.2024
1329 просмотров Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана
15:35, 04.05.2024
1289 просмотров Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы