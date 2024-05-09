Пашинян и Путин согласовали этот вопрос. Песков —о выводе военных РФ из разных районов РА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коснулся решения о выводе пограничных и военных постов РФ из разных регионов Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новостипресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в связи с тем, что условия изменились, Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — сказал он.

Песков добавил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

Ранее руководитель фракции "Гражданский договор" НС РА Айк Конджорян сообщил: «Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты».