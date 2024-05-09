Победа во Второй мировой войне — это также заслуга наших самоотверженных соотечественников. Авинян
12:10, 9 Май 2024
Победа во Второй мировой войне была также обусловлена неизменной самоотверженностью тысяч и тысяч армян.
Как передает Арменпресс, мэр Еревана Тигран Авинян подчеркнул это в своем послании по случаю Дня Победы.
«Дорогие соотечественники, сегодня день памяти и чествования.
Победа во Второй мировой войне стала также заслугой беззаветной преданности, самоотверженности тысяч и тысяч наших соотечественников. Наши братья, отцы и сыновья продолжили героическую борьбу за суверенитет и светлое будущее уже независимой Армении, к сожалению, тоже ценой своей жизни.
Низкий поклон памяти всех наших мучеников. Пусть их подвиг и самоотверженность послужат укреплению и развитию нашего государства», - сказал Авинян.
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