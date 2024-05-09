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Победа во Второй мировой войне — это также заслуга наших самоотверженных соотечественников. Авинян

Победа во Второй мировой войне — это также заслуга наших самоотверженных соотечественников. Авинян

Победа во Второй мировой войне была также обусловлена ​​неизменной самоотверженностью тысяч и тысяч армян.

Как передает Арменпресс, мэр Еревана Тигран Авинян подчеркнул это в своем послании по случаю Дня Победы.

«Дорогие соотечественники, сегодня день памяти и чествования.

Победа во Второй мировой войне стала также заслугой беззаветной преданности, самоотверженности тысяч и тысяч наших соотечественников. Наши братья, отцы и сыновья продолжили героическую борьбу за суверенитет и светлое будущее уже независимой Армении, к сожалению, тоже ценой своей жизни.

Низкий поклон памяти всех наших мучеников. Пусть их подвиг и самоотверженность послужат укреплению и развитию нашего государства», - сказал Авинян.


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