Будут выведены пограничные и военные посты РФ, дислоцированные в РА в ходе 44-дневной войны и после
11:51, 9 Май 2024
Российские пограничники и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции "Гражданский договор" НС РА Айк Конджорян.
«Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты. На самом высоком уровне было также одобрено решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту "Звартноц"», - написал Конджорян.
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