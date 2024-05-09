Европейские индексы - 08-05-24

МОСКВА, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 18498.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 8131.41 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 8354.05 пункта, а российский RTSI снизился на 0.73% и составил 1176.30 пункта.