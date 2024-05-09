В достижении победы неоценима роль армянского народа. Послание Никола Пашиняна к 9 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил к 9 мая поздравительное послание.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогой народ,

Дорогие граждане Республики Армения,

Сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину Победы стран-союзников над фашизмом в ходе Второй мировой, Великой Отечественной войны.

Благодаря этой победе прогрессивное человечество сказало нет одному из величайших зол, которое когда-либо видела цивилизация - фашизму.

В достижении победы неоценима роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого внесли свой значительный вклад в составе советской армии. Из них 300 тысяч погибли, 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза.

Многие армяне также внесли свой вклад в победу над фашизмом на западных фронтах войны, в партизанской и подпольной борьбе.

Совсем недавно во Франции состоялась уникальная церемония, когда останки героя французского Сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелине Манушян были перезахоронены в Пантеоне величайших деятелей Франции. Во Франции, оккупированной фашистской Германией, Манушян и возглавляемая им группа воевали за освобождение этой страны, даже не имея французского гражданства.

Он, как и армяне, служащие в армиях союзных государств, боролись за свободу человечества, и этот вклад признан и оценен.

Носителем наследия сынов армянского народа в победе над фашизмом должна быть Республика Армения, которая должна все больше и больше укреплять свое место и свою роль в международных отношениях как ответственный член международного сообщества, который на основе легитимности вносит свой вклад в международную стабильность и мир.

Именно по этой причине правительство приняло повестку мира, которая зиждется на международно признанную территорию Республики Армения.

Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения,

Сегодня мы чтим память наших павших героев, которые отдали свои жизни не только в борьбе с фашизмом, но и за государственность, независимость и суверенитет Республики Армения. Я по-прежнему убежден, что самым достойным способом увековечивания их памяти будет свободная, счастливая и процветающая Республика Армения. И мы идем к этой цели трудными, но уверенными шагами.

Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!»