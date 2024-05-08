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Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян»

Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян»

Палата сенаторов Уругвая 7 мая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян», который обязывает все государственные теле- и радиоканалы одновременно освещать тему Геноцида армян каждый год 24 апреля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Уругвае, в ходе заседания представляющие различные политические партии сенаторы подтвердили свое дружественное отношение к Армении и армянскому народу, подчеркнули важность не забывать подобных преступлений против человечности, подчеркнули тот факт, что армянскую общину уважают и любят, а также подчеркнули важность открытие посольства Армении в Монтевидео. 

Сенаторы отметили, что Армения по-прежнему сталкивается с вызовами безопасности, и напомнили, что в 2022 году Сенат также единогласно осудил блокаду Лачинского коридора и выразил солидарность с народом Нагорного Карабаха.

Проект указанного закона уже передан в Палату представителей, где он также должен быть поставлен на голосование.


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