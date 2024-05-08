Премьер-министр на заседании ВЕЭС коснулся проекта “Перекресток мира” в контексте развития транспортных инфраструктур

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в Москве, в Кремле, состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В заседании, помимо лидеров государств-членов ЕАЭС, присутствовали также главы государств-наблюдателей при ЕАЭС - президенты Узбекистана и Кубы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялось заседание в узком составе, после чего состоялась церемония протокольного фотографирования глав государств.

Премьер-министр Пашинян в ходе заседания в расширенном составе выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые главы делегаций,

Уважаемые участники заседания,

Рад приветствовать вас на первом в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Прежде всего, хочу выразить признательность российской стороне за организацию сегодняшнего заседания на высоком уровне.

Рад приветствовать также глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных гостей.

Как мы уже отметили в ходе обсуждения в узком составе, сегодняшнее заседание приурочено к десятилетнему юбилею подписания в Астане 29 мая 2014 года Договора о ЕАЭС.

За десять лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов.

Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения. Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС. Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития.

Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик.

Уважаемые участники заседания,

Уважаемые коллеги,

Возвращаясь непосредственно к вопросам повестки, не могу не обозначить, что существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки.

Мы неоднократно отмечали, что Республика Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле. В этом контексте считаем важным подписание Протокола об электронном обмене информацией между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерами.

Армянская сторона также поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии – Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия.

Уважаемые коллеги,

Развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс росту товарооборота наших стран. В этом контексте, еще раз обозначу инициированный правительством Республики Армения проект “Перекресток мира”, целью которого является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности.

В завершение отмечу, что армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу Договора о ЕАЭС и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС. В частности, были затронуты процесс реализации программ по различным направлениям, а также вопросы развития взаимодействия с третьими странами.