Время в Ереване: 11:07,   8 Май 2024

Цель проекта “Перекресток мира” -создание необходимых логистических условий для развития торговых связей: Пашинян

Цель проекта “Перекресток мира” -создание необходимых логистических условий для развития торговых связей: Пашинян

Развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс росту товарооборота наших стран. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом 8 мая в Москве заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, выступая на первом в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В этом контексте, еще раз обозначу инициированный правительством Республики Армения проект “Перекресток мира”, целью которого является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности», - сказал премьер-министр Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу Договора о ЕАЭС и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am