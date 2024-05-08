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Считаем важным подписание Протокола об электронном обмене информацией между членами ЕАЭС и Вьетнамом: Пашинян

Считаем важным подписание Протокола об электронном обмене информацией между членами ЕАЭС и Вьетнамом: Пашинян

Армения придает особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов ЕАЭС в мировой торговле. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом 8 мая в Москве заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, выступая на первом в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В этом контексте считаем важным подписание Протокола об электронном обмене информацией между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерами. Армянская сторона также поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии – Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия», - отметил премьер-министр.


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