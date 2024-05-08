Армения готова к диалогу с целью своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС: Пашинян

Существенно затянулся процесс формирования общего рынка ЕАЭС с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом 8 мая в Москве заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, выступая на первом в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки. Мы неоднократно отмечали, что Республика Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС», - отметил Никол Пашинян.