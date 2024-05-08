В Варшаве 7 мая состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Польши. Армянскую делегацию представлял заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, польскую делегацию - заместитель министра иностранных дел Польши Марек Правда.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций был затронут широкий спектр вопросов двусторонней повестки между Арменией и Польшей. Стороны высоко оценили сложившийся между двумя странами политический диалог и подчеркнули важность двусторонних взаимных визитов на высоком уровне. Были обсуждены возможности расширения сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе консультаций состоялся обмен идеями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Было затронуто расширенное партнерство Армения-ЕС. Паруйр Ованнисян подчеркнул важность миссии наблюдателей ЕС в Армении в контексте сдерживания претензий против территориальной целостности и суверенитета Армении.

Был также затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Заместитель министра Паруйр Ованнисян представил собеседникам позиции Армении по ключевым региональным вопросам, а также разработанный правительством Армении проект "Перекресток мира".

В рамках визита в Польшу заместитель министра иностранных дел Армении также провел встречи с руководителем департамента международной политики, заместителем госсекретаря аппарата президента Польши Миешко Павлаком и советником президента Войцехом Гервелем, а также председателем Комитета по делам ЕС Сената Польши Богданом Клихом и председателем Комитета по международным отношениям Гжегожем Щетиной.

Заместитель министра иностранных дел Армении принял участие в панельной дискуссии в Варшаве в рамках конференции «Defence24 Days», а также провел встречу в Центре восточных исследований (OSW – Centre for Eastern Studies).