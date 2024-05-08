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В 2024 году Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ

В 2024 году Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ

В этом году Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

«Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и предусмотренного этим решением участия в финансировании деятельности Организации, в то же время не возражая против принятия данного решения в ограниченном формате», - отметила представитель МИД Армении.


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