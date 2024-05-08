Под председательством Никола Пашиняна в Москве началось заседания Высшего Евразийского экономического совета

В Москве 8 мая началось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Как передает корреспондент Арменпресс, заседание открыл президент РФ Владимир Путин. Приветствуя присутствующих, он отметил, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество и связи с государствами-членами ЕАЭС и стремится поддерживать их в будущем.

«Евразийский союз сегодня – это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. Мы сейчас, перед тем как в зал зайти сюда, с коллегами об этом говорили и констатировали как раз очень хорошие показатели развития наших экономик. На деле это помогает обеспечивать стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств «пятёрки», так и Евразийского региона в целом, ведёт к повышению качества жизни и благосостояния наших граждан», - отметил Путин.

Затем президент РФ передал слово премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который как действующий председатель Высшего Евразийского экономического совета будет вести заседание.

Премьер-министр Никол Пашинян приветствовал присутствующих и поблагодарил российскую сторону за теплый прием и организацию мероприятия на высоком уровне. Премьер-министр предложил сразу начать обсуждение вопросов, включенных в повестку дня.

Заседание, в котором в качестве наблюдателей также участвуют лидеры Кубы и Таджикистана, в настоящее время продолжается за закрытыми дверями.

Отметим, что в рамках рабочего визита также запланирована отдельная встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.