Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Лондон вышлет с британской территории военного атташе РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу МВД Великобритании Джеймса Клеверли.

В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, говорится, что ранее в пятницу Лондон вызвал российского посла "с целью сообщить ему об этих мерах и заявить о том, что Великобритания не потерпит действий России".

Министр в ходе выступления в парламенте страны также объявил, что британские власти снимут статус дипломатической собственности с некоторых объектов, принадлежащих России.

В заявлении британского правительства уточняется, что эта мера коснется, в частности, поместья Сикокс-Хит в графстве Восточный Суссекс, а также торгово-оборонного комплекса в населенном пункте Хайгейт на севере Большого Лондона. В Лондоне полагают, что "эти объекты используют в разведывательных целях".

Кроме того, Клеверли сообщил, что Лондон введет визовые ограничения для российских дипломатов. В частности, они коснутся срока действия виз.

Эти шаги он мотивировал борьбой против деятельности разведки РФ на британской территории.

По словам министра, такие меры будут приняты в ответ на "опасные действия России в Европе, а теперь - и в Великобритании". Среди таких действий он назвал предполагаемые случаи шпионажа, кибератаки.