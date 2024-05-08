Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении.
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