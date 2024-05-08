Болгария и Азербайджан подписали ряд документов

С участием президентов Азербайджана и Болгарии Ильхама Алиева и Румена Радева 8 мая состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, президенты двух стран подписали «Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства».

«Соглашение о код-шеринге между Закрытым акционерным обществом «Азербайджан Хава Йоллары» и Акционерным обществом Bulgaria Air подписали заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Эльмин Мамедов и член правления авиакомпании Bulgaria Air Христо Тодоров.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере технологических инноваций между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инноваций и развития Республики Болгария» подписали заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Эльмин Мамедов и исполняющий обязанности министра энергетики Республики Болгария Владимир Малинов.

«Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Asarel Investment подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и председатель наблюдательного совета компании Asarel Investment Димитар Цосорков.