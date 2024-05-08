Выросли объемы промышленного производства в Армении

В первом квартале 2024 года объемы промышленного производства в Армении превысили показатель аналогичного периода предыдущего года на 30,4%, составив 723 млрд 685 млн драмов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Статистический комитет Армении.

В марте текущего года объем промышленного производства составил 262 млрд 483,8 млн драмов, превысив показатели февраля на 0,2% и показатели того же месяца предыдущего года на 33,5%.

Кроме того, в январе-марте текущего года объемы продукции, полученной в результате деятельности горнодобывающей промышленности и открытых рудников, снизились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 104 млрд 802,5 млн драмов. В марте текущего года этот показатель составил 34 млрд 752,2 млн драмов. Это на 1,7% выше показателя февраля 2024 года, но на 7,5% ниже мартовского результата прошлого года.

Объем производства обрабатывающей промышленности в первом квартале текущего года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 47,6%, составив 509 млрд 993,4 млн драмов. Объем производства в марте 2024 года оценивается в 192 млрд 581,3 млн драмов. Это на 0,7% выше, чем в феврале этого года, и на 49,1% выше, чем в марте прошлого года.

В плане производства электроэнергии, газа, пара и подачи качественного воздуха показатель за первые три месяца текущего года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 13,3%, составив 101 млрд 777,7 млн драмов. Объем производства в марте текущего года оценивается в 32 млрд 751 млн драмов. Это на 4,1% ниже показателя февраля текущего года, но на 24,7% выше прошлогоднего результата.

Водоснабжение, канализация, утилизация и переработка отходов - в этом секторе показатель за первый квартал текущего года на 6,6% выше, чем в 2023 году. Этот показатель составляет 7 млрд 111,4 млн драмов, из которых 2 млрд 399,3 млн приходится на март текущего года. Это на 2,3% выше, чем в феврале 2024 года, и на 5,8% выше, чем в марте прошлого года.