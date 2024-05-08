Страны ЕС намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля: EUobserver 

Страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект соответствующего документа.

По его информации, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия. В публикации говорится, что в рамках очередного пакета ограничительных мер Евросоюз внесет еще 52 российские и иностранные компании в список фирм, подозреваемых в торговле запрещенной продукцией. Под запрещенной продукцией подразумеваются, в том числе, компоненты беспилотников.

Кроме того, в новый пакет санкций войдет запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ российского финансирования, следует из документа. Также в черновом варианте пакета санкций предлагается установить запрет портам ЕС обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны, запретить заход в порты суднам, которые якобы "способствуют обходу санкций", а также ужесточить существующие ограничения в отношении авиации РФ и импорта российского гелия и полезных ископаемых.