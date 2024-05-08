Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-05-24

ЕРЕВАН, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 мая, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 388.01 драм. Курс евро сократился на 0.44 драмa и составил 417.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 4.21 драм. Курс британского фунта сократился на 1.43 драмa и составил 484.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 334.40 драмa и составила 28936.57 драм. Цена серебра выросла на 9.72 драмa и составила 340.06 драм.