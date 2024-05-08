Си Цзиньпин и Александр Вучич выразили поддержку друг другу в вопросах Косово и Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с государственным визитом в Сербии, заявил, что поддерживает территориальную целостность Сербии в вопросе Косово. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

В свою очередь, сербский лидер заявил: “Мы тверды и непоколебимы, когда дело касается уважения Устава ООН и международного права. Я считаю, что мы верные друзья, и когда нас спрашивают про Китай, наши ответы всегда простые, с нами никаких сложностей не возникает, когда нас спрашивают что-то про Тайвань, - сказал Вучич. - Наши ответы очень просты и соответствуют принципам китайской политики и международного публичного права. Так было, и так будет”, - сказал он.

Ранее в интервью Центральному телевидению Китая Вучич заявил, что “Тайвань принадлежит Китаю, в этом нет никаких сомнений”.

После встречи стороны подписали совместное коммюнике об углублении стратегического партнерства и “построении общей судьбы между странами” в новую эпоху.