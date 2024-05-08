Пакистан и Иран завершат строительство газопровода, несмотря на предупреждения США

Вице-премьер Пакистана, министр иностранных дел Исхак Дар выразил уверенность, что строительство газопровода “Мир” с Ираном будет завершено, несмотря на предупреждения США. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает издание Dawn.

США заявили, что не одобряют реализацию проекта газопровода Пакистан-Иран, и предупредили о риске санкций в случае ведения бизнеса с Тегераном.

“Мы должны руководствоваться собственными интересами и действовать в соответствии с ними, независимо от того, что говорят США или другие страны. Пакистан - суверенное государство, мы уважаем суверенитет других стран и ожидаем, что и они будут уважать суверенитет Пакистана”, - заявил Дар на пресс-конференции в Исламабаде.

Глава МИД Пакистана добавил, что он высоко оценивает официальный визит президента Ирана Эбрагима Раиси в Исламабад в апреле, в ходе которого обсуждался вопрос завершения строительства газопровода “Мир”, несмотря на геополитические проблемы и возможные американские санкции.

Согласно соглашению с Ираном Пакистан обязан был достроить свою часть трубопровода к январю 2015 года, однако его строительство так и не было завершено из-за санкций США в отношении Тегерана и отказа Вашингтона разрешить строительство трубопровода. В начале апреля Пакистан начал строительство своего участка трубопровода от Гвадара в провинции Белуджистан до границы с Ираном, чтобы избежать штрафа в размере 18 миллиардов долларов от международного арбитражного суда за задержку строительства и эксплуатации магистрального трубопровода.