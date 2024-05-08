Никол Пашинян прибыл в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву.
Как передает “Арменпресс”, борт премьер-министра недавно приземлился в аэропорту Москвы.
В Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Запланирована и встреча премьер-министра РА с президентом РФ.
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