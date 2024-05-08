Время в Ереване: 11:07,   8 Май 2024

Никол Пашинян прибыл в Москву

Никол Пашинян прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. 

Как передает “Арменпресс”, борт премьер-министра недавно приземлился в аэропорту Москвы. 

В Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Запланирована и встреча премьер-министра РА с президентом РФ.

0022.jpg (560 KB)

0033.jpg (688 KB)

00744.jpg (673 KB)


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am